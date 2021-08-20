بينهم بالإرهاب.. القبض على سبعة مطلوبين في كركوك

2021/08/20 | 23:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على سبعة مطلوبين في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قيادة العمليات المشتركة في كركوك من إلقاء القبض على سبعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".وأشارت إلى أن "اثنين منهم وفق المادة ١/٤ إرهاب".

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