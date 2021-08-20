حصيلة جديدة لضحايا التعرض الإرهابي في الطارمية

2021/08/20 | 23:12 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة لضحايا التعرض الإرهابي الذي استهدف عجلة تابعة لقوات الحشد الشعبي شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التفجير الذي استهدف عجلة تابعة لقوات الحشد، أدى إلى استشهاد عنصرين من مقاتلي اللواء 12 بينهم معاون آمر فوج اللواء، وإصابة 8 آخرين بجروح مختلفة".وأشار إلى أن "اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية مع عناصر داعش، وذلك عقب التفجير، مبيناً أن القوات الأمنية نفذت عملية معالجة لتجمعات التظيم الإرهابي، بقذائف الهاون، مرجحاً وقوع إصابات في صفوف داعش".

وكان المصدر قد أفاد لـ السومرية نيوز، قبل قليل، بانفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة للحشد الشعبي في منطقة الثائر ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

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