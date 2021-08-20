اشتباكات بين قوة من الحشد وعناصر ينتمون لداعش قرب الطارمية

2021/08/20 | 23:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن صد تعرض لتنظيم داعش في منطقة الطارمية ببغداد.

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وذكر بيان للواء 12 في الحشد الشعبي، تلقى "ناس" نسخة منه (20 اب 2021)، ان "قوة منه صدت تعرضا لداعش في منطقة المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد".

وأكد البيان أن "القوة اشتبكت مع عناصر داعش وما تزال الاشتباكات مستمرة".

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