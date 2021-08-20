الحشد يصد تعرضا لداعش في قضاء الطارمية

2021/08/20 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

صدت قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تعرضا لداعش في منطقة المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد.وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان " قوة اللواء اشتبكت مع عناصر داعش ، مشيرا الى ان الاشتباك ما زال مستمرا".

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