الصحة العالمية تدعو الخبراء الى الانضمام لجهود تحديد منشأ كورونا

2021/08/20 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجهت منظمة الصحة العالمية دعوة إلى الخبراء للانضمام إلى مجموعة استشارية جديدة تقوم بتشكيلها، في إطار سعي المنظمة الحثيث للتحقيق في كيفية نشوء جائحة فيروس كورونا.وقالت في بيان:" إن المجموعة العلمية الجديدة سوف تمد منظمة الصحة العالمية بتحليل مستقل للعمل الذي تم إنجازه حتى الآن لتحديد أصول كوفيد- 19، وتوجيه النصح للمنظمة بشأن الخطوات القادمة الضرورية".ومن المقرر أن يقدم الخبراء أيضا إرشادات بشأن القضايا الحرجة المتعلقة بالظهور المحتمل لفيروسات أخرى قادرة على التفشي، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وإيبولا.وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تسعى للوصول إلى نحو 25 مسؤولا من ذوي الخبرة ذات الصلة، ليتقدموا بطلبات انضمام إلى مجموعتها الاستشارية العلمية الجديدة بحلول العاشر من ايلول./انتهى7

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