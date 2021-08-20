2021/08/20 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ صدت قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، الجمعة، تعرضا لداعش في منطقة المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكر إعلام الحشد في بيان:" ان قوة اللواء اشبكت مع عناصر داعش وما تزال الاشتباكات مستمرة، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في الطارمية شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في الطارمية شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).