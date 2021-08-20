الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في الطارمية

2021/08/20 | 23:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، صد تعرض لعصابات داعش الارهابية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكر بيان لمديرية اعلام الحشد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، تصدت تعرضا لداعش في منطقة المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد".وأضاف، ان "قوة اللواء أشتبكت مع عناصر داعش وما تزال الاشتباكات مستمرة".

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