القضاء يحدد موعد محاكمة عالية نصيف

2021/08/20 | 23:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة جنح الكاظمية تحدد يوم 24/8/2021 موعدا لاجراء محاكمة المتهمه النائب عاليه نصيف جاسم بعد ان تم رفع الحصانة عنها واحالتها مكفله من محكمة تحقيق الكاظمية في خطوة تحتسب لنزاهة ومهنية القضاء العراقي .

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