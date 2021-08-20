الحشد يصدر بيانا بشأن هجوم الطارمية

2021/08/20 | 23:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، صد تعرض لعناصر داعش في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان اليوم، (20 اب 2021)، ان "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، تصدت تعرضا لداعش في منطقة المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد".

وأضاف البيان، ان "قوة اللواء أشتبكت مع عناصر داعش وما تزال الاشتباكات مستمرة".

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