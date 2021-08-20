نائب عن الفتح: لا يمكن اجراء الانتخابات بموعد اخر غير تشرين الاول المقبل

2021/08/20 | 23:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد نائب عن تحالف الفتح، رحيم جواد الساعدي، اليوم الجمعة، ان بعض الكتل السياسية انسحبت لانها وجدت حظوظها ضعيفة جدا في الانتخابات، مبينا انه لا يمكن اجراء الانتخابات بموعد اخر غير تشرين الاول المقبل.وقال الساعدي في برنامج حصاد الايام، انه “لا يوجد حل للوضع الراهن دون الذهاب الى الانتخابات المبكرة”، لافتا ان “الانتخابات […]

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