"الزراعة" العراقية تعتزم فتح استيراد محصولي الطماطم والخيار لمدة محدودة

2021/08/20 | 23:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، توجهها لفتح الاستيراد لمحصولي الطماطم والخيار لمدة محدودة لسد الاستهلاك اليومي.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي دعا اللجنة الخماسية في …

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