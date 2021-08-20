"التجارة" العراقية تعلن عن مشاريع استثمارية كبرى لإنتاج الزيت ومعجون الطماطم

2021/08/20 | 23:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الجمعة، خطتها لتفعيل الجانب الاستثماري لإنتاج زيت الطعام ومعجون الطماطم، فيما كشفت عن مشاريع استثمارية كبرى لإنشاء معامل لإنتاج هاتين المادتين.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء …

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