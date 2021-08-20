الحجامي يحذر من الوصول كورونا الى مرحلة “الوحش المرعب”

2021/08/20 | 23:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استبعد مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الجمعة، انتهاء جائحة كورونا على المدى القصير والمتوسط، محذرا من الوصول الى مرحلة “الوحش المرعب”.وقال الحجامي في توضيح تابعه “النور نيوز”، إنه “من المستبعد جدًا ان ينتهي مرض فايروس كورونا المستجد على المدى القصير و المتوسط ، و من شبه المؤكد انه سيبقى على المدى …

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