2021/08/20 | 23:37 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع ضحايا الحشد الشعبي في اشتباكات الطارمية إلى 4 بينهم مسؤول ميداني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/20 | 23:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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