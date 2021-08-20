العمليات المشتركة: القبض على 7 مطلوبين في كركوك

2021/08/20 | 23:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكنت القوات الأمنية، الجمعة، من القبض على 7 مطلوبين في محافظة كركوك.

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وذكرت العمليات المشتركة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 اب 2021)، انه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قيادة العمليات المشتركة في كركوك من إلقاء القبض على سبعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة واثنين منهم وفق المادة ١/٤ إرهاب".

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