2021/08/20 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 100 ألف نسمة في العراق توجه مناشدة للكاظمي: نطلب الخدمات منذ 30 عاماً (فيديو)

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