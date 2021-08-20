استشهاد امر فوج بالحشد الشعبي ومنتسب واصابة اخرين باشتباك مسلح شمال بغداد

2021/08/20 | 23:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مصدر امني عن استشهاد امر فوج بالحشد الشعبي ومنتسب واصابة اخرين في الحشد الشعبي باشتباك مسلح مع ارهابيي داعش في بساتين الطارمية شمال بغداد./انتهى9

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