2021/08/20 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مسلسل على نتفليكس يتابع مهمة إنسبيرايشن 4 الفضائية بكين -واشنطن -(أ ف ب) خرج رائدا فضاء صينيان الجمعة مجددا إلى الفضاء لإنهاء تركيب ذراع آلية في محطة تيانغونغ التي تنشئها الصين حاليا، على ما أعلنت وكالة الفضاء الصينية المكلفة بالرحلات المأهولة. وقد عرضت قنوات التلفزيون الحكومية مباشرة لقطات من هذا الخروج إلى الفضاء، وهو […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رائدان صينيان يخرجان مجدداً إلى الفضاء لتركيب ذراع آلية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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