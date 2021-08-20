رائدان‭ ‬صينيان‭ ‬يخرجان‭ ‬مجدداً‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬لتركيب‭ ‬ذراع‭ ‬آلية

2021/08/20 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلسل‭ ‬على‭ ‬نتفليكس‭ ‬يتابع‭ ‬مهمة‭ ‬إنسبيرايشن‭ ‬4‭ ‬الفضائية‭ ‬ بكين‭ -‬واشنطن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬خرج‭ ‬رائدا‭ ‬فضاء‭ ‬صينيان‭ ‬الجمعة‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬لإنهاء‭ ‬تركيب‭ ‬ذراع‭ ‬آلية‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬تيانغونغ‭ ‬التي‭ ‬تنشئها‭ ‬الصين‭ ‬حاليا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الصينية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالرحلات‭ ‬المأهولة‭.‬ وقد‭ ‬عرضت‭ ‬قنوات‭ ‬التلفزيون‭ ‬الحكومية‭ ‬مباشرة‭ ‬لقطات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الخروج‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء،‭ ‬وهو‭ […]

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