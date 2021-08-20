الخشب سلاح روسيا الجديد للحدّ من اتكالها على الهيدروكربونات

2021/08/20 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فولوغدا‭ (‬روسيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬غابة‭ ‬كثيفة،‭ ‬تسقط‭ ‬الشجرة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬بضربة‭ ‬فأس‭ ‬وبدفع‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬تنوي‭ ‬استغلال‭ ‬الخشب‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬الهيدروكربونات‭. ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬فولوغدا،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬500‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬موسكو،‭ ‬تمتدّ‭ ‬أشجار‭ ‬القضبان‭ ‬والصنوبر‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬النظر‭.‬وتفوح‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬رائحة‭ ‬صمغ‭ ‬وخشب‭ ‬قويّة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقطع‭ […]

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