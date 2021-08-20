مدينة إسبانية توقف مصارعة الثيران

2021/08/20 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – “‬نسوي‭” ‬و‭ “‬نيجيري‭” ‬اسما‭ ‬حيوانين‭ ‬قتلا‭ ‬خلال‭ ‬مصارعة‭ ‬للثيران‭ ‬في‭ ‬خيخون،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬ضجة‭ ‬واسعة‭ ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬إسبانيا‭ ‬قراراً‭ ‬بوقف‭ ‬إقامة‭ ‬عروض‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬الحلبة‭ ‬البلدية‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭.‬ورأت‭ ‬رئيسة‭ ‬البلدية‭ ‬الاشتراكية‭ ‬آنا‭ ‬غونزاليز‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬إذاعة‭ “‬كادينا‭ ‬سير‭” ‬أن‭ […]

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