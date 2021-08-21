مساعدة وزير الخارجية القطري: قطر ستواصل المشاركة في عمليات الإجلاء من أفغانستان

2021/08/21 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، إن بلادها ستواصل المشاركة في عمليات من أفغانستان، حديث مسؤولين أمريكيين عن بلوغ قطر قدرتها الاستيعابية مع توقف في الحركة الجوية امتد لساعات من مطار كابول، يوم الجمعة.

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