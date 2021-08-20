2021/08/21 | 00:16 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 20 أغسطس 2021 | 11:56 مساءً

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كتلة النهج الوطني تصدر بيانا صحفيا بشأن الخروقات الأمنية المتكررة في الطارمية

اصدرت كتلة النهج الوطني، بيانا صحفيا بشأن الخروقات الأمنية المتكررة في الطارمية.



وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة في بيان صحفي "تتعرض قواتنا البطلة في قاطع عمليات الطارمية لهجمات ارهابية متكررة وتقدم شهداء من شجعانها وآخرها سقوط ثلاثة من الشهداء وعدد من الجرحى نتيجة التردد في اتخاذ القيادة لقرارات شجاعة وجريئة بتنفيذ عمليات واسعة تنهي وجود الجماعات الإرهابية وتطهر المنطقة من شرورها " وتابع" جميع الخروقات الأمنية التي استهدفت العاصمة بغداد وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء انطلقت من الطارمية أو شكلت معبرا لنقل الانتحاريين المجرمين ".



واضاف" فمع كل هذه التهديدات الجدية المتكررة من منطقة تمثل منفذا ارهابيا متاخما للعاصمة بغداد تستنزف القوات الأمنية المرابطة فلايبقى بعد ذلك عذر للتردد في إطلاق عملية عسكرية كبرى تشارك فيها جميع قوات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية تقتلع معقل الإرهاب وتطهر المنطقة وتنتهي بفرض سيطرة كاملة ومسك للأرض على جميع مساحتها ".



واكد انه من المهم ان تسهم جهود الوطنيين من ابناء المنطقة في دعم جهود الدولة وقواتها الأمنية في اتمام هذه المهمة الوطنية الملحّة.

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