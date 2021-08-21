الياسري: الجيش العراقي كان له دور بطولي كبير في تحرير المدن من براثن الارهاب

2021/08/21 | 00:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مدير المركز العربي الاسترالي للدراسات، احمد الياسري، الجمعة، ان الجيش العراقي كان له دور بطولي كبير في تحرير المدن من براثن الارهاب.وقال الياسري في برنامج حصاد الايام، ان “طالبان منظمة ارهابية وجميع الدول في المنطقة متخوفة منها، لافتا ان “ادارة بايدن لا تتحمل مسؤولية سيطرة طالبان على افغانستان”.واوضح ان “استسلام الجيش […]

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