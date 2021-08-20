استئناف عمليات الإجلاء الأميركية من أفغانستان إلى قطر وأماكن أخرى

2021/08/21 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد البنتاغون، الجمعة، بأن جنوداً أميركيين يتمركزون في مطار كابول، غادروا حرمه لـ"تسلم" أشخاص كانوا موجودين "في مكان قريب جدا".

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