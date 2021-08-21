مصدر يكشف تفاصيل هجوم الطارمية

2021/08/21 | 00:18 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، تفاصيل التعرض الذي نفذته عناصر تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية، في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الهجوم نفذ في البداية بعبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة لقوات الحشد الشعبي، ثم خرجت مجموعة من عناصر داعش من إحدى البساتين وقامت بالاشتباك مع الحشد، الأمر الذي دفع داعش لطلب الإسناد فظهرت مفرزة القناصة التي قنصت عدداً من منتسبي الحشد".

وبين، أن "الوضع الآن يشهد اشتباكات متقطعة"، مشيراً إلى "وصول قوة إسناد لتمشيط المنطقة".وأوضح المصدر، أنه "لغاية اللحظة لم يتم إشراك طيران الدفاع الجوي، ومن المحتمل عدم إشراكه بسبب الاجواء المظلمة والقناصة".

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