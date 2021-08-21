مصدر يكشف حصيلة اشتباكات الحشد وداعش في الطارمية

2021/08/21 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر امني :سقوط اربعة شهداء من الحشد الشعبي وثمانية جرحى بانفجار عبوة ناسفة على دورية للحشد في قضاء الطارمية

وصول تعزيزات عسكرية إلى موقع الحادث واندلاع اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش حتى الان

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