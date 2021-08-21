هل للنجوم علاقة بالطقس؟.. متنبئ جوي يوضح علاقة علم الارصاد الجوي بالفلك

2021/08/21 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، العلاقة بين دراسة علم الارصاد في العمليات المسؤولة عن الطقس والمناخ بعلم الفلك.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "علم الأرصاد الجوية يبحث في العمليات المسؤولة عن الطقس والمناخ وعناصرهما (الحرارة، الرطوبة، الرياح…)، بينما يهتم علم الفلك بدراسة ما يتعدى الغلاف الجوي من نجوم وأجرام سماوية".

وأضاف أن "هناك خطأ شائع، وهو الربط بين النجوم ومواسم الأمطار وهذا خطأ علمي فادح وهو متداول منذ القدم وليس حديث العهد، فالمصريون القدماء كانت تغيرات نهر النيل قضية حياة او موت بالنسبة لهم وكان التنبؤ بالفيضان السنوي يشكل اهمية كبيرة، ولاحظوا ان مواسم الفيضان يتطابق والزمن الذي يصبح فية نجم الشعرى اليمانية مرئيا في سماء الفجر".

وبين أن "أهل بادية الجزيرة العربية اهتموا ايضا بعلم النجوم والفلك نظرا لطبيعة حياتهم القاسية في فضاء الصحراء الواسع وبحثهم الدائم وراء الكلا والماء الذي فرض عليهم التنقل والترحال والسفر من مكان لآخر طوال العام".

وأكد أن "هذا الربط رمزي فقط وليس لان النجم له تاثير على فيضان النيل او موسم امطار الجزيرة بل لانهم لاحظوا وجود تزامن وقتي فقط، لان هذا النجم او ذاك يبعد عنا مسافة كبيرة و ولا تاثير له لا من قريب ولامن بعيد نهائيا".

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