الحشد الشعبي يعلن عن اسماء شهداء اللواء12 جراء الاعتداء الارهابي في الطارمية

2021/08/21 | 00:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن اللواء 12 في الحشد الشعبي عن شهدائه جراء الاعتداء الارهابي في الطارمية شمال بغداد.وذكر إعلام الحشد في بيان:" ان شهداء اللواء هم علي كاظم وحاتم طاهر الازيرجاوي ويوسف محمد جاسم وهاني الكريماوي وناصر حسين الجبوري وضرغام عدنان ومحمد حمزة "./انتهى7

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