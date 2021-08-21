وفاة استشاري جراحة الكسور مظفر امين كركچي بكورونا

2021/08/21 | 00:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/نعت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، القامة العلمية الطبية "مظفر امين كركچي"، الذي توفي إثر مضاعفات كورونا.وقالت الوزارة في بيان إنها "تنعى وملاكاتها الاستاذ الدكتور مظفر امين كركچي استشاري جراحة الكسور وقامة علمية طبية في مجال تخصصه والذي وافاه الاجل اثر مضاعفات فيروس كورونا"./انتهى

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