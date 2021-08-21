2021/08/21 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى العلاقات العامة ومهمة أسود الرافدين – محسد الجواهري حملة علاقات عامة من المفيد ان تكون حاضرة في مشوار منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم لخوض غمار التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم فمشوار المنافسات ليست مستحيلة لنيل احدى بطاقات التأهل، إذا ما تضافرت كل الجهود والامكانيات الحكومية والمجتمعية.تصريح معالي وزير الشباب الكابتن عدنان درجال […]

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