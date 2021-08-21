2021/08/21 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرحان: الإنتخابات قائمة بموعدها ولايوجد مسوّغ لتأجيلها التطبيعية تحدّد مواعيد إنطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد بغداد- الزمان حددت الهيئة التطبيعية مواعيد انطلاق منافسات الموسم الكروي 2022-2021 في اجتماعها الذي عقد في مقر اتحاد الكرة، بحضور رئيس التطبيعية إياد بنيان، وأعضاء التطبيعية والأمين العام محمد فرحان.وقررت التطبيعيةُ في اجتماعها انطلاق بطولة كأس العراق فيالعاشر من […]

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