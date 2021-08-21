2021/08/21 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجان تفتيش الإتحاد الخليجي تتفقّد منشآت البصرة بغداد- الزمان تلقت الهيئةُ التطبيعيّة للاتحادِ العراقي لكرة القدم ردَ الاتحادِ الخليجي بخصوص تحديدِ موعد زيارة محافظة البصرة لتفقد منشآتها الرياضية والخدمية، وذلك قبل استضافةِ بطولة خليجي 25 التي من المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من كانون الأول / ديسمبر المقبل.وسيصلُ وفدٌ كبيرٌ من الاتحاد الخليجيّ لكرة […]

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