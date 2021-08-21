نجيب ساويرس يثير تفاعلا بعد اقتراحه استضافة لاجئين أفغان في مصر

2021/08/21 | 00:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، حالة من التفاعل بعد اقتراحه استضافة بلاده عدد من اللاجئين الأفغان، بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

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