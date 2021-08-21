افغانستان: نحو يسار معاد للإمبريالية! - طلال الربيعي

#طلال_الربيعي بقلمتابيثا سبنس ناشطة وجغرافية في مجال العدالة المناخية.
وهي عضو في الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا ، وحركة حق خلق في باكستان ، ومنتدى شعوب آسيا وأوروبا.و عمار علي جان مؤرخ وعضو في حركة حق خلق في باكستان.
وهو عضو في مجلس الوزراء في المنظمة الدولية التقدمية.
ترجمة: طلال الربيعي المصدر: Jaconin 18.07.2021------------قبل شهر واحد فقط ، أكد جو بايدن لل ......
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