2021/08/21 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي بقلمتابيثا سبنس ناشطة وجغرافية في مجال العدالة المناخية.



وهي عضو في الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا ، وحركة حق خلق في باكستان ، ومنتدى شعوب آسيا وأوروبا.و عمار علي جان مؤرخ وعضو في حركة حق خلق في باكستان.



وهو عضو في مجلس الوزراء في المنظمة الدولية التقدمية.



ترجمة: طلال الربيعي المصدر: Jaconin 18.07.2021------------قبل شهر واحد فقط ، أكد جو بايدن لل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افغانستان: نحو يسار معاد للإمبريالية! - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افغانستان: نحو يسار معاد للإمبريالية! - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).