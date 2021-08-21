ماذا بعد الانتخابات الرئاسية السورية - جاسم ألصفار

2021/08/21 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار د.



جاسم الصفارأجريت يوم 26 أيار انتخابات رئاسية في سوريا.



فما الذي أراده النظام السوري من انتخابات يفوز فيها رأس النظام بنسبة 95.1٪-;- من أصوات الذين شاركوا في الانتخابات والذين بلغت نسبتهم 78٪-;-ممن يحق لهم التصويت في مناطق سيطرة النظام؟ هل هي لكسب شرعية دولية للنظام؟ أم أنها لزرع الثقة بالعملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية؟ أو أنها كانت اعلان عن نهاية الحرب وتحقيق النصر، كما تبين ......





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