قتلى وجرحى من

2021/08/21 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 3 عناصر من الحشد الشعبي ليل الجمعة في اشتباكات مع عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية، بعدما هاجم التنظيم مقر اللواء 12 التابع للحشد في محيط منطقة الطارمية الواقعة شمال بغداد، وفقا لما أفاد مصدر أمني ومصدر في الحشد.

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