2021/08/21 | 00:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن الجمعة أنه لا يستطيع ضمان "النتيجة النهائية" لعملية الاجلاء من كابول، معتبرا أنها واحدة "من الاصعب في التاريخ" بعد عشرين عاما من التدخل العسكري الاميركي في أفغانستان.وقال بايدن في مؤتمر صحفي في البيت الابيض "عملية الاجلاء هذه خطيرة.إنها تنطوي على أخطار بالنسبة الى قواتنا المسلحة ويتم تنفيذها في ظروف صعبة".واضاف ، وكان معه نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية انتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان، "لا استطيع أن أعد بما ستكون عليه النتيجة النهائية".وتابع بايدن "ولكن بوصفي قائدا (للقوات المسلحة)، يمكنني أن اؤكد لكم أنني سالجأ الى كل الوسائل الممكنة".وشدد على أن الولايات المتحدة وحدها "قادرة" على تنفيذ عملية مماثلة "بهذه الدقة"، هي "من الاصعب في التاريخ"، وتتم "في الجانب الاخر من العالم".ولفت الى أن الولايات المتحدة أجلت 13 الف شخص من افغانستان منذ 14 آب و18 الفا منذ تموز يضاف اليهم آلاف في رحلات خاصة "قامت بها الحكومة الاميركية".واكد الرئيس الامريكي أيضا التزام بلاده باجلاء جميع الافغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة في عملياتها في أفغانستان خلال الحرب"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن : لا استطيع ضمان "النتيجة النهائية" لعملية الاجلاء من كابول) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن : لا استطيع ضمان "النتيجة النهائية" لعملية الاجلاء من كابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).