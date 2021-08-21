العمليات المشتركة تنعى اربعة مقاتلين من الحشد باستشهادهم في الطارمية

2021/08/21 | 00:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنعت قيادة العمليات المشتركة، اربعة مقاتلين من الحشد الشعبي بعد استشهادهم في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قيادة العمليات المشتركة تنعى أربعة مقاتلين من ابطال اللواء ١٢ بالحشد الشعبي ضمن قاطع الفوج الثالث لواء المشاة ٢٢ بعد تعرضهم الى إطلاق نار بواسطة قناص وانفجار عبوة ناسفة في منطقة ثائر الأولى في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، مما ادى الى استشهادهم وجرح مقاتل اخر".وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، صد تعرض لعصابات داعش الارهابية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكر بيان لمديرية اعلام الحشد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، تصدت تعرضا لداعش في منطقة المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد".

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