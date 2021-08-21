توضيح من الجيش الأميركي بعد الصورة الشهيرة لطائرة الإجلاء من كابل

2021/08/21 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، أنّ طائرة النقل العسكرية التي أقلعت الأحد من كابل واشتهرت بصورة لمئات الأفغان المكدسين داخلها، حملت على متنها عددا غير مسبوق بلغ 823 مسافرا.

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