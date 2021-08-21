تفاصيل وحصيلة اشتباكات الطارمية

2021/08/21 | 01:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت خلية الإعلام الامني، السبت، بياناً بشأن الاشتباكات بين الحشد الشعبي وداعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، ان "قيادة العمليات المشتركة تنعى أربعة مقاتلين من ابطال اللواء 12 بالحشد الشعبي ضمن قاطع الفوج الثالث لواء المشاة 22 بعد تعرضهم الى إطلاق نار بواسطة قناص وانفجار عبوة ناسفة في منطقة ثائر الأولى في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، مما ادى الى استشهادهم وجرح مقاتل اخر".

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