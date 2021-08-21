العمليات المشتركة توضح تفاصيل هجوم الطارمية

2021/08/21 | 01:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اوضحت قيادة العمليات المشتركة تفاصيل هجوم الطارمية شمالي بغداد ، مشيرة الى استشهاد اربعة مقاتلين في الحشد الشعبي واصابة آخر .وقالت القيادة في بيان نعت فيه شهداء اللواء ١٢ بالحشد الشعبي ضمن قاطع الفوج الثالث لواء المشاة ٢٢، انهم تعرضوا الى اطلاق نار بواسطة قناص وانفجار عبوة ناسفة في منطقة ثائر الاولى في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، مما ادى الى استشهادهم وجرح مقاتل اخر "./ انتهى2

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