سقوط أفغانستان يجدد مخاوف الأكراد من الانسحاب الأميركي من العراق وسوريا

2021/08/21 | 01:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة للأقلية الكردية في العراق وسوريا، فإن مشاهدة الصور غير الاعتيادية للأفغان وهم يتشبثون بيأس بطائرة أميركية أثناء إقلاعها تثير لديهم تساؤلات جدية بشأن مستقبلهم، وفقا لموقع "فويس أوف أميركا".

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