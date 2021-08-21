بيان من الحشد ينعى عناصره بهجوم الطارمية ويحذر من ’نشاط الإرهاب’

2021/08/21 | 01:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت هيئة الحشد الشعبي بياناً، فجر السبت، نعت فيه أربعة مقاتلين خلال عمليات أمنية تنفذها القوات العراقية شمالي العاصمة بغداد.

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وجاء في نص بيان الحشد:

"مجددا تنزف دماء مجاهدي الحشد الشعبي الابطال بمواجهة اخرى ضد تنظيم داعش الإجرامي في قضاء الطارمية شمالي بغداد حيث تتخذ خلاياه فيه مكامن ومخابئ ليست ببعيدة عن الاعين اليقظة والساهرة في سبيل امن العاصمة والمحافظات القريبة.وتاتي العملية الارهابية في وقت تدخل عمليات الحشد الامنية لتطهير مناطق القضاء اسبوعها الثاني، وهو مصداق لا يقبل الشك ان الارهاب ما يزال ينشط ويتحرك على تخوم العاصمة وفي اخطر منطقة فاصلة بين بغداد وصلاح الدين والانبار.

واذ نقدم كوكبة من رجالنا شهداء وهم:معاون امر فوج المغاوير باللواء ١٢ ضرغام عدنان هاني ابراهيم الجنابي، علي كاظم حاتم طاهر الازيرجاوي، يوسف محمد جاسم هاني الكريماوي، ومحمد حمزة ناصر حسين الجبوري.

وجرحى هم:رياض نوري علي حسان الجنابي، مرتضى علي لفتة حميد الدراجي، حيدر كريبج جبار عذافه العطوي، حسين كاظم خضير سلمان المسعودي، مهند منير عبد الله حميد الاسدي، ومحمد ستار فاضل علي الكرعاوي.

فاننا نعبر عن اعتزازنا وفخرنا بما يقدمه هؤلاء الغيارى، فيما نجدد العهد لأهالي العاصمة بغداد باستمرار عمليات التطهير الجارية واللاحقة في الطارمية حتى اعادة الامن والاستقرار الكامل فيها.

رحم الله شهداءنا والشفاء العاجل للجرحى".

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