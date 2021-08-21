الحشد يصدر بيانا بشأن استشهاد وجرح عدد من مقاتليه في الطارمية

2021/08/21 | 01:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، بيانا بشأن استشهاد وجرح عدد من مقاتليه في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "مجددا تنزف دماء مجاهدي الحشد الشعبي الابطال بمواجهة اخرى ضد تنظيم داعش الإجرامي في قضاء الطارمية شمالي بغداد حيث تتخذ خلاياه فيه مكامن ومخابئ ليست ببعيدة عن الاعين اليقظة والساهرة في سبيل امن العاصمة والمحافظات القريبة".وأضافت، ان "العملية الارهابية تأتي في وقت تدخل عمليات الحشد الامنية لتطهير مناطق القضاء اسبوعها الثاني، وهو مصداق لا يقبل الشك ان الارهاب ما يزال ينشط ويتحرك على تخوم العاصمة وفي اخطر منطقة فاصلة بين بغداد وصلاح الدين والانبار".واشارت الى ان "الحشد يقدم كوكبة من رجاله شهداء وهم: معاون امر فوج المغاوير باللواء ١٢ ضرغام عدنان هاني ابراهيم الجنابي، علي كاظم حاتم طاهر الازيرجاوي، يوسف محمد جاسم هاني الكريماوي، ومحمد حمزة ناصر حسين الجبوري، وجرحى هم: رياض نوري علي حسان الجنابي، مرتضى علي لفتة حميد الدراجي، حيدر كريبج جبار عذافه العطوي، حسين كاظم خضير سلمان المسعودي، مهند منير عبد الله حميد الاسدي، ومحمد ستار فاضل علي الكرعاوي".وتابعت الهيئة في بيانها: "اننا نعبر عن اعتزازنا وفخرنا بما يقدمه هؤلاء الغيارى، فيما نجدد العهد لأهالي العاصمة بغداد باستمرار عمليات التطهير الجارية واللاحقة في الطارمية حتى اعادة الامن والاستقرار الكامل فيها".وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد نعت في وقت سابق، اربعة مقاتلين من الحشد الشعبي بعد استشهادهم في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، صد تعرض لعصابات داعش الارهابية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكر بيان لمديرية اعلام الحشد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، تصدت تعرضا لداعش في منطقة المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد".

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