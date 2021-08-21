بايدن يناقش تطورات الوضع الأفغاني مع أمير قطر

2021/08/21 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، باتصال هاتفي ناقشا خلاله آخر تطورات الأحداث في المنطقة.

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