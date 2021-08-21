كربلاء المقدسة تعتمد بطاقة التلقيح لأصحاب المواكب

2021/08/21 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ومحافظات: مراسلو الصباح

طوال زيارة عاشوراء سجَّل الحشد الصحي المتواجد في كربلاء حضوراً مميزاً عبر حث الزوار على الالتزام بالاجراءات الوقائية ولبس الكمامات لتجنب الاصابات بوباء كورونا، يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه الادارة المحلية في كربلاء المقدسة التوجه نحو شرط وجود بطاقة التلقيح لاصحاب المواكب مع استمرار العمل بالخطط الامنية التي طبقت خلال عاشوراء وصولا إلى الزيارة الاربعينية.

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي لـ"الصباح": إنَّ "أكثر من ستة ملايين زائر بينهم خمسة آلاف زائر اجنبي وعربي توافدوا إلى المدينة، وتم تقديم الخدمات الصحية والخدمية لهم وسط اجراءات أمنية".

واعلنت سلطة الطيران المدني أنَّ مطار بغداد استقبل أكثر من 5 آلاف زائر أجنبي من جنسيات مختلفة خلال الأيام الثلاثة الماضية للمشاركة بزيارة عاشوراء والعتبات المقدسة في البلاد".

واضاف الخطابي أنَّ "ركضة طويريج التي استمرت اربع ساعات، شارك فيها ما يقرب من ثلاثة ملايين زائر وجرت بانسيابية عالية وبتعاون مع ادارة العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين".

وذكر أنَّ "الخطط الامنية ستستمر لحين الزيارة الأربعينية لمنع حصول اي خرق امني، بينما ستعتمد بطاقة اللقاح كشرط لدخول ومشاركة المواكب والهيئات الحسينية".

بدوره، قال مدير عام صحة كربلاء صباح نور هادي الموسوي لـ"الصباح": إنَّ "الملاكات الصحية قدمت خدمات لأكثر من 50 الف حالة خلال ايام الزيارة، كما تم جمع أكثر من 1710 قناني دم ضمن حملة التبرع من قبل الزائرين".

وتابع أنَّ "اكثر من خمسة الاف متطوع، اطلق عليهم الحشد الصحي، عملوا طوال الزيارة على حث الزوار على الالتزام بالاجراءات الوقائية ولبس الكمامات لتجنب الإصابة بالفيروس".

وبشأن الخطط الامنية المستمرة، قال مدير اعلام شرطة كربلاء علاء الغانمي: إنَّ "القوات الامنية والحشد الشعبي وطيران الجيش ستبقى في حالة يقظة حتى انتهاء المناسبات الدينية لشهر محرم وصولاً إلى الزيارة الاربعينية".

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