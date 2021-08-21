الأسبوع المقبل.. الكاظمي يزور الكويت

2021/08/21 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أعلنت وزارة الخارجيَّة، أمس الجمعة، أنَّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور دولة الكويت الأسبوع

المقبل.

وذكر بيان للوزارة أنَّ "السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، وتطرقا إلى عدد من المواضيع، منها زيارة الكاظمي إلى الكويت الأسبوع المقبل، وعقد لقاء مع رجال الأعمال الكويتيين بغية دخول المستثمرين الكويتيين إلى السوق التجارية العراقية ولعب دور فعال في التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري".

واضاف البيان أنَّ "الجانبين ناقشا خلال اللقاء سبل تنمية التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، في ظل وجود رغبة حقيقية لتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة والمجالات

المشتركة.

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