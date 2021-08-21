تعميم تجربة البطاقة التموينيَّة الإلكترونيَّة

2021/08/21 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

تبدأ وزارة التجارة خلال المدة المقبلة بالتنسيق مع برنامج الاغذية العالمي تعميم تجربة البطاقة التموينية الالكترونيَّة، بعد نجاحها في محافظة النجف الاشرف.وكان مجلس النواب قد أقر العام 2017 مقترح مشروع قانون البطاقة التموينية الالكترونية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون لـ"الصباح": إنَّ "الوزارة عقدت اجتماعا مع وفد من برنامج الاغذية العالمي لمناقشة اليات تنفيذ مشروع البطاقة التموينية الالكترونية ضمن مشروع الاتمتة الخاص بها".



واضاف أنَّ "الوزارة ستبدأ باصدار البطاقات الالكترونية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية اولا، ومن ثم يتم اطلاقها للمواطنين ممن يمتلكون البطاقة الموحدة".

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