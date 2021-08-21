المرصد يكشف حصيلة

2021/08/21 | 02:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 من عناصر ميليشيات حزب الله اللبناني يحملون جنسيات لبنانية وسورية، وإصابة آخرين بجراح بعضها خطيرة، فيما قال إنه حصيلة أولية لضربات إسرائيلية استهدفت تجمعات حزب الله، منتصف ليل الخميس-الجمعة، في منطقة قارة بريف دمشق، بالقرب من الحدود مع لبنان.

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