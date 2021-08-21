ريال مدريد يقترب من تجديد عقد فالفيردي

2021/08/21 | 02:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاقترب ريال مدريد من تجديد عقد لاعبه فيدي فالفيردي خلال الصيف الحالي.وكان ريال مدريد أعلن صباح امس الجمعة عن تجديد عقد هدافه الفرنسي كريم بنزيما، حتى صيف 2023.وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، على حسابه بموقع تويتر: "وصل ريال مدريد إلى اتفاق نهائي مع فيدي فالفيردي من أجل تجديد عقده".وأضاف: "سيوقع اللاعب عقده قريبًا مع ريال مدريد، وسيعلن النادي عن التجديد بشكل رسمي في الأسبوع المقبل".واختتم: "فالفيردي يحب ريال مدريد، لذا وافق على الفور على البقاء في النادي وتمديد عقده الحالي".ويرتبط فالفيردي بعقد مع ريال مدريد الآن حتى حزيران 2025.

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